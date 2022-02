Aleksander Kwaśniewski: Wojny w rozumieniu ataku militarnego nie będzie

- To coś niebywałego - agresywne i bezczelne. Jemu chodzi o to, by cała Ukraina była w rosyjskiej strefie wpływów - mówił Gość Radia ZET, były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jego zdaniem prezydent Rosji prowadzi "cyniczną, bezwzględną" grę na wyniszczenie Ukrainy.