Majmurek: 10 dni, które wstrząsnęły światem, czyli wszystkie skutki szaleństwa Putina [OPINIA]

Rosja wraca do chaosu, niepewności i pauperyzacji, jakiej nie znała od lat 90. Zamiast przywrócić Rosji "należną jej" mocarstwową pozycję, Putin zepchnął ją w izolację bliską niemalże tej, jaką obłożona jest Korea Północna. Z jedną zasadniczą różnicą: Rosja ciągle eksportuje swoje surowce energetyczne, ropę, gaz ziemny, węgiel. Europa Zachodnia, zwłaszcza Niemcy, Włochy, ale też Polska są od nich zbyt uzależnione, by przerwać dostawy z dnia na dzień. Ale i to się może zmienić.