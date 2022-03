Tak może wyglądać upadek Władimira Putina. "Na Kremlu pewnie szukają już następcy"

Rosja wkrótce bankrutem. Ludzie nie kupią butów, ubrań, aut

- Zacieśnia się pętla sankcji gospodarczych wokół Rosji. Uważam, że jak na tydzień trwania wojny będą one rujnujące dla kraju. Wprawdzie rosyjskie banki Sberbank i Gazprombank nie zostały objęte sankcjami, ale to tylko dlatego, że dla niektórych krajów są jeszcze jakieś ostatnie transakcje do przeprowadzenia - ocenia Jerzy Marek Nowakowski.