Magdalena Adamowicz popiera kandydaturę Aleksandry Dulkiewicz. Ale nie pojawi się w kampanii

- Pani Magdalena Adamowicz popiera kandydaturę pani Aleksandry Dulkiewicz. Nie będzie się jednak włączała w kampanię - mówi WP wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak, szef sztabu wyborczego Aleksandry Dulkiewicz. Żona zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza wyleciała do USA.

Żona Pawła Adamowicza, Magdalena Adamowicz, już 22 stycznia w wywiadzie dla TVN24 wyraziła poparcie dla pełniącej wtedy obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Było to po tym, jak Dulkiewicz zadeklarowała zamiar startu w przedterminowych wyborach, ale jeszcze zanim oficjalnie została kandydatem.

- Jest następcą i całym sercem popieram Aleksandrę Dulkiewicz. Wiem, że ona będzie kontynuowała dzieło Pawła. Paweł miał do Oli pełne zaufanie - podkreśliła Magdalena Adamowicz.

Żona zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza razem z córkami wyleciała w poniedziałek do USA. Jak informował "Fakt", powrót zaplanowała dopiero w kwietniu. Ta data zwróciła uwagę opinii publicznej. Wskazano, że to właśnie wtedy mija ostateczny termin zgłaszania list kandydatów w wyborach do europarlamentu.