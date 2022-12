Macron w ogniu krytyki. Tak próbował się tłumaczyć z "gwarancji dla Rosji"

- Myślę, że nie powinniśmy robić wielkiej sprawy z tego, co powiedziałem (…) Zawsze mówiłem to samo. To znaczy, że w końcu w rozmowach pokojowych pojawią się tematy terytorialne, dotyczące Ukrainy i należą one do Ukraińców. Poza nimi omawiane będą też kwestie bezpieczeństwa zbiorowego i architektury bezpieczeństwa w całym regionie – wyjaśnił ogólnie prezydent Francji.