Macierewicz zostaje? PiS ma problem z MON

- Jestem przekonany że nie będzie dochodziło do żadnych zmian w najbliższym czasie - mówi wiceszef MON Bartosz Kownacki, pytany o los swojego przełożonego Antoniego Macierewicza. Lojalnie przekonuje, że to dobry minister i nie powinien odejść z rządu podczas rekonstrukcji. Szef MON faktycznie może zostać na stanowisku, ale z innego powodu: w PiS ma nie być chętnych do tego, aby go zastąpić.

Antoni Macierewicz podczas zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego w Pałacu Prezydenckim. (Agencja Gazeta, Fot: Sławomir Kamiński)

Datę, kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia korekt w składzie rządu, podał premier Mateusz Morawiecki na środowej konferencji. - Po święcie Trzech Króli, w krótkim terminie, będziemy mogli poznać już wszystkie możliwe zmiany - powiedział.

Odejście szefa MON wydaje się teraz jednak mniej pewne. Jego zastępca sugeruje, że możliwe jest nawet porozumienie, czy może "zawieszenie broni", w trudnych relacjach z prezydentem Andrzejem Dudą.

"Najlepszy szef MON od 25 lat"

- Ponieważ zarówno ministrowi jak i prezydentowi zależy na bezpieczeństwie państwa polskiego, rozwoju polskiej armii to jestem pewny, że także tutaj dialog i wspólny język się znajdzie i będziemy wspólnie kierowali tą armią - stwierdził Bartosz Kownacki w "Jeden na jeden" w TVN24.

- Na szczęście to nie sondaże decydują o tym, czy jest dany minister, czy danego ministra nie ma, tylko efekt wyboru i tego jak jest oceniany merytorycznie. Mam wrażenie, że duża część tych ocen jest wynikiem pewnego złego PR-u, w świetle którego próbuje się przedstawić ministra Macierewicza - stwierdził Kownacki. Zaznaczył, że - w jego opinii - Macierewicz jest najlepszym ministrem obrony od 25 lat.

Nie ma chętnych na MON?

Jednak to nie przekonanie Kownackiego o wielkości Antoniego Macierewicza może sprawić, że w gabinecie szefa MON nie będzie zmiany gospodarza. Politycy PiS nieoficjalnie mówią, że w partii po prostu nikt nie kwapi się do przejęcia schedy po ministrze obrony.

- Widział pan chętnych do wchodzenia na pole minowe? - powiedział "Gazecie Wyborczej" jeden z prominentnych członków partii Jarosława Kaczyńskiego.

Dziennik przypomina, że na dziennikarskiej giełdzie padły nazwiska wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego i Mariusza Błaszczaka, szefa MSWiA. Z ustaleń gazety wynika, że obaj nie chcą jednak zmienić stanowisk, bo w MON mogę czekać ich tylko kłopoty. To przede wszystkim zamieszanie wokół przetargów na uzbrojenie (śmigłowców, okrętów podwodnych, pocisków Patriot), ale też rosnące koszty organizacji Wojsk Obrony Terytorialnej.