Nowy sondaż. Większość Polaków chce odwołania Antoniego Macierewicza

Według sondażu Kantar Millward Browna dla "Faktów TVN" i TVN24, dymisji Antoniego Macierewicza chce 59 proc. ankietowanych. To mniej o 6 pkt. proc. niż w poprzednim sondażu tej samej pracowni.

Mateusz Morawiecki powiedział w środę, że rekonstrukcji rządu należy spodziewać się po święcie Trzech Króli. Nowy skład rządu możemy poznać w poniedziałek 8 stycznia. Od kilku miesięcy pojawiają się informacje, że mogłoby dojść do zmiany, a Antoni Macierewicz pożegna się ze swoim stanowiskiem. Czy tak się stanie, okaże się za kilka dni.

59 proc. ankierowanych chce dymisji szefa MON. Jednak jest to mniej o 6 pkt. proc. w porównianiu z sondażem z Kantar Millward Browna z kwietnia 2017 r. 26 proc. badanych odpowiedziało, że Antoni Macierewicz powinien zostać na swoim stanowisku. Jest to wzrost o 5 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Coraz więcej Polaków nie ma też zdania w tej sprawie. 15 proc. ankietowanych odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć" i jest to wzrost o 1 pkt. proc. w porównaniu z kwietniem.