Maciej Wilk: nie zgadzam się, że projekt CPK jest w powijakach

- Nie zgadzam się z tym, że projekt jest w powijakach. Wybrano lokalizację, którą często zmieniano. Opracowano projekt koncepcyjny lotniska i terminalu. Jest projekt budowlany. Co najważniejsze, jest decyzja środowiskowa. Byle droga w Polsce to 5-letni cykl inwestycyjny. Gdyby chcieć realizować ten projekt i wystąpić o pozwolenie na budowę, to kwestia 5 lat pozwala nam na wybudowanie. Nie rozumiem, czemu ze strony pełnomocnika rządu (Macieja Laska - red.) padają słowa o dziesięcioletnim opóźnieniu. Będę się upierać, że realny termin (ukończenia inwestycji - red.) to 2030 r. To ostatni dzwonek, by zmieścić ten ruch lotniczy - mówił Maciej Wilk.