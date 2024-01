Sikorski tłumaczy się za granicą. "Dziękujemy, już wszystko wiemy"

- Gdy ważni politycy w Polsce mówią o jakichś więźniach politycznych, ja partnerom zagranicznym tłumaczę, co ci dżentelmeni zrobili. To znaczy ukartowali spisek przeciwko wicepremierowi na podstawie sfałszowanych dokumentów, tworząc przestępstwo, które nie istniało po to, żeby przysłużyć się swojej partii i nie stracić władzy - powiedział Sikorski.