Ta mapa ma wstrząsnąć wierchuszką PiS. Czy dla CPK będą odbierać domy własnym wyborcom?

To komentarz do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego ze spotkania w Sieradzu (odbyło się ono 16 października). Prezes PiS zapytany przez jego uczestniczkę o odszkodowania odparł, że wywłaszczani otrzymają kwotę odpowiadającą "wartości rynkowej nieruchomości" oraz 40-procentowego bonusu (to dodatkowa nagroda za opuszczenie nieruchomości - red.). Szef PiS przekonywał, że rząd jest świadomy różnic między wartością rynkową a odtworzeniową.