Planiści CPK pokazali, komu chcą zabrać dom. W ogródku pani Magdy narysowano sześć torów

Ledwo rządzący ugasili pożar związany z Polskim Ładem, a już szykuje się kolejna burza. Planiści Centralnego Portu Komunikacyjnego zaczęli publikować mapy planowanych połączeń kolejowych do megalotniska. Od Katowic do Baranowa i od Wrocławia do Rzeszowa tysiące osób właśnie dowiaduje się, że może stracić swoje domy.