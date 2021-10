Pierwsze ofiary CPK? Emeryci Halina i Kazimierz do eksmisji. Mieszkają na podejściu do lądowania

- Zaproponowaliśmy rodzinom, w zamian za dobrowolne przekazanie swojej nieruchomości do 14 kwietnia, comiesięczną rekompensatę w wysokości 3200 brutto, wypłacaną do momentu, aż wpłynie na konto odszkodowanie od wojewody. Warto podkreślić, że była to nasza dobrowolna propozycja. Nie byliśmy do tego zobligowani prawem. Z naszej oferty skorzystała większość spośród właścicieli, których ona dotyczyła - przekazał WP Andrzej Klewiado, rzecznik prasowy P.P. "Porty Lotnicze".