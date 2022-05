CPK planuje zburzyć osiedle nowiutkich domów. "Horała chce przekopać pół Polski"

CPK przekonuje, że linia kolejowa Wrocław- Łódź- Warszawa to jedna z najbardziej potrzebnych tras kolejowych w Polsce. "Korzyści dla pasażerów i mieszkańców z budowy tzw. szprychy nr 9 są ogromne. Najbardziej oczywiste wynikają ze skrócenia czasu podróży. Z Łodzi pojedziemy do Sieradza do 25 min (zamiast około godziny – jak obecnie), a podróż z Warszawy do Wrocławia skróci się do 1 godz. 55 min (dzisiaj jeździmy prawie dwa razy dłużej)" - wylicza rzecznik CPK.