Łukaszenka zwołał pilne spotkanie. "Sytuacja nas zmusza"

Łukaszenka i członkowie jego gabinetu wielokrotnie oskarżali m.in. Polskę o "eskalację" sytuacji przy granicy. Przypomnijmy: po tym, jak Mińsk doprowadził do kryzysu migracyjnego, polskie władzy zdecydowały o zwiększeniu patroli oraz wybudowaniu ogrodzenia na granicy. Zdaniem reżimu to zawoalowane przygotowania do ataku.