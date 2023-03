Białoruś oskarża Polskę. W sabotażu na A-50 miały pomagać polskie służby

Mężczyzna miał przyznać, że podczas pobytu na Białorusi w celu przeprowadzenia sabotażu codziennie kontaktował się ze swoim kontaktem z SBU, który przygotowywał go do wysadzenia rosyjskiego samolotu A-50. Do próby zniszczenia maszyny użyte zostały dwa drony.