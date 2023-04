"Putin jest pokerzystą". Kasparow zdradza, co jest jedyną szansą dyktatora

Garri Kasparow, wielokrotny mistrz świata w szachach, kojarzony ze słynnymi pojedynkami o tytuł w latach 80. i grą przeciwko komputerowi, wycofał się już z zawodów. W ostatnich latach skupił się na ostrzeganiu świata przed Władimirem Putinem. Teraz znów przygląda się poczynaniom dyktatora porównując go do pokerzysty i zdradza, co pozostało już jedyną szansą Putina.