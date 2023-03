"Dosłownie wisi w powietrzu". Łukaszenka z "orędziem" do narodu

Łukaszenka mówił też o Polsce. - Próbują wciągnąć Białoruś do wojny, szczególnie gorliwi są nas zachodni sąsiedzi - powiedział. Oskarżył nasz kraj o przyczynianie się do rozszerzania konfliktu, przez wysyłanie broni armii Ukrainy, co też jest powtórzeniem tez z Kremla. - Cała ta armada stoi przy naszych granicach - mówił dyktator, wyliczając siły Polski i innych państw NATO.