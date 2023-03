Rosyjski MON: nie będzie mobilizacji. "Ochotników pod dostatkiem"

Wczoraj Władimir Putin podpisał dekret o wiosennym poborze do armii Federacji Rosyjskiej - poinformowała państwowa agencja TASS. Kolejna fala powołań do wojska ma potrwać od 1 kwietnia do 15 lipca. Oficjalnie ma ona objąć około 150 tys. rezerwistów w wieku od 18 do 27 lat.