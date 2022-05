Łukaszenka zaostrza politykę. Możliwe nawet zaoczne wyroki śmierci

Alaksandr Łukaszenka oficjalnie nie przystąpił do wojny z Ukrainą, ale pozwala Rosji korzystać z infrastruktury i lotnisk do przeprowadzania ataków. Według opozycji Łukaszenka boi się wydać rozkaz wymarszu na Ukrainę, bo nie jest pewny, czy zostanie on wykonany. Bunt w wojsku oznaczałby koniec jego dyktatury.