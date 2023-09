"Jesteśmy w pułapce". Łukaszenka wydał rozkaz

Decyzja Alaksandra Łukaszenki to poważne problemy dla tysięcy Białorusinów, którzy - z powodów politycznych - obawiają się powrotu do kraju.

Dekret białoruskiego dyktatora wykreśla z listy procedur możliwych do zrealizowania w placówkach dyplomatycznych, szereg kluczowych dla osób mieszkających poza krajem czynności, takich jak wyrobienie czy przedłużenie paszportu, sporządzenie pełnomocnictwa do sprzedaży majątku (np. mieszkania czy samochodu), uzyskanie zaświadczenia w sprawie wykształcenia czy stanu cywilnego .

Żeby dopełnić formalności, konieczny będzie przyjazd na Białoruś. A to dla wielu Białorusinów jest równoznaczne z zagrożeniem zatrzymaniem i potencjalną sprawą karną, np. za udział w antyrządowych protestach.

Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista i były ambasador Białorusi w Polsce, w rozmowie z Wirtualną Polską mówi, że to decyzja bezprecedensowa. - Nikt z prawników nie może sobie przypomnieć, by w ostatnich pięćdziesięciu latach na szczeblu państwa nielegitymizowana władza podejmowała decyzję o tym, że pozostawia poza granicą ogromną liczbę swoich obywateli - podkreśla.

- Decyzja zapadła po to, by pokazać, że ci obywatele, którzy wystąpili przeciwko sfałszowanym wyborom na Białorusi, nie są potrzebni dla państwa. Że Łukaszenka chce ich odciąć od Białorusi - wylicza.

I dodaje, że poza granicami tego kraju mieszka ok. 1,1 mln Białorusinów. - Od sierpnia 2020 roku wyjechało od 250-500 tys. Białorusinów. To ogromna liczba - podkreśla Łatuszka.

Wśród nich jest m.in. Aliaksandr, który mieszka w Polsce. - To decyzja wyłącznie polityczna. Łukaszenka chce ostatecznie upokorzyć tych, którzy wyjechali z Białorusi i nie są zgodni z jego wizją państwa. Robi im ogromne problemy - mówi.

- Białorusini będą zmuszeni do powrotu do kraju, by wyrobić jakikolwiek dokument, który będzie legalizował pobyt poza granicami państwa. Wiele osób ma niezawieszone kary, rozprawy sądowe i ryzykują. Albo zostaną nielegalnie w kraju, do którego uciekli, albo będą zmuszeni ryzykować powrót na Białoruś - dodaje.

Aliaksandr ma podwójne obywatelstwo. - Mój paszport białoruski skończył się rok temu, nie zamierzam go odnawiać. To dotyczy moich bliskich, znajomych, którzy obawiają się tego, co ich czeka - opowiada.

"To, co robi Łukaszenka to jak wojna przeciwko swojemu narodowi"