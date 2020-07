Wybory na Białorusi. Tłumy na wiecach kontrkandydatki. Łukaszenka pokazuje siłę

Wybory na Białorusi. Wielotysięczny tłum na wiecu opozycjonistki

Podczas wiecu wyborczego Cichanouskiej w jej rodzinnym mieście Homlu, zebrało się ok. 10 tysięcy ludzi. Homel to drugie co do wielkości miasto Białorusi. Jednak poparcie dla opozycyjnej kandydatki widać również w mniejszych miejscowościach. W małych miasteczkach ludzie wychodzą na ulicę, by wspólnie wyrazić poparcie dla kontrkandydatki Łukaszenki.