Polska przedstawiła żądania wobec reżimu. "Łukaszenka rozumie tylko język siły"

Łatuszka wylicza także przykłady z ostatnich lat. - W 2020 roku setki tysięcy Białorusinów wyszło na ulicę. Łukaszenka wydał rozkazy, by do nich strzelać. Byli zamordowani, wielu trafiło do więzienia. W 2021 roku reżim Łukaszenki zorganizował porwanie samolotu Ryanair, by uprowadzić opozycyjnego dziennikarza. W tym samym roku rozpoczął wojnę migrantami. W 2022 roku udostępnił terytorium Białorusi dla agresji przeciwko Ukrainie - podkreśla rozmówca Wirtualnej Polski.