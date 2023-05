Łukaszenka nie odpuszcza. Noblista trafił do kolonii karnej

Kolonia karna dla noblisty. Łukaszenka nie łagodzi kursu

Aleś Bialacki, zasłużony obrońca praw człowieka i ubiegłoroczny laureat pokojowego Nobla, został przewieziony do kolonii karnej w Gorkach. Walancin Stefanowicz trafił do kolonii w Mohylewie, a Uładzimir Łabkowicz – do Szkłowa.