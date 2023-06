Łukaszenka jedzie do Putina. Poprzednie wizyty nie wypadły najlepiej

Ale wyjazd Łukaszenki do Moskwy stał się także powodem do dyskusji na temat stanu zdrowia białoruskiego dyktatora. Przez kilka dni od wyjazdu Łukaszenka nie pokazywał się bowiem publicznie. Białoruski opozycjonista Walerij Cepkała przekazał nawet niepotwierdzone informacje, że podczas pobytu w Rosji Alaksandr Łukaszenka trafił do szpitala. Miał być w stanie krytycznym. Po kilku dniach znów można było go jednak zobaczyć podczas oficjalnych wydarzeń w Białorusi.