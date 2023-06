Broń atomowa Putina na Białorusi. Ujawnił, gdzie ją rozmieszczą

Jeden z liderów białoruskiej opozycji Paweł Łatuszka był gościem programu “Newsroom WP”. Zapytano go o kwestię rozmieszczenia przez Rosję taktycznej broni nuklearnej na Białorusi. Działacz zdradził, że wie, gdzie pociski mogą być rozmieszczone. - Mamy swoje źródła wojskowe. Przede wszystkim Łukaszenka będzie wykorzystywał infrastrukturę pozostałą po rozpadzie Związku Radzieckiego. A największy arsenał broni jądrowej znajdował się niegdyś w miejscowości Nowokołasowo w obwodzie mińskim. Ostatnio wysłano w to miejsce rakiety przeciwlotnicze S-400. Myślę, że wysłano je nie bez przyczyny - mówił Łatuszka. - To też będzie ewentualne wyzwanie dla Zachodu. Kto odważy się zaatakować wyrzutnie nuklearne w schronach pod Mińskiem? - pytał opozycjonista. Dalej, jako potencjalne miejsca rozmieszczenia broni jądrowej, wymienił Baranowicze (“160 km od granicy z Polską”), Lidę i Homel.