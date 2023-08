Łukaszenka chce "rozmawiać z Polakami". Mówi o wyborach

Przekonywał, że budowanie relacji może być trudne ze względu na jesienne wybory w Polsce. - 15 października mają wybory parlamentarne i oczywiście muszą teraz eskalować sytuację, by pokazać, że się odpowiednio uzbroili i będą uzbrajać kraj. Dlatego przed 15 października jest mało prawdopodobne, aby dokonali jakichkolwiek znaczących zmian, które byłyby korzystne dla nich i dla nas. Dużo od nas żądają i proszą, ale nie możemy się na to zgodzić, bo to jest wbrew naszym interesom - mówił Łukaszenka.