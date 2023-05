Łukaszenka boi się nie tylko Putina. "Ostateczne słowo należy do nich"

- Na Białorusi odbyły się trzy rundy, potem Zełenski albo ktoś inny chciał do Turcji. Dobra, jedźmy do Turcji. Na stole położono projekt traktatu. Gdyby Rosja to teraz przeczytała, to by zwariowała. Było to absolutnie nieopłacalne. Ale Rosja się zgodziła - powiedział Łukaszenka i dodał, że projekt został "wyrzucony do kosza", ale on "przekonywał, że należy wziąć nowy dokument, aby zatrzymać wojnę".