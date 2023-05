Budanow ujawnia, że Ukraina prowadziła tajne negocjacje z Mińskiem

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego przyznał, że Kijów wysyłał specjalnego negocjatora na tajne rozmowy do Mińska, by uniknąć pełnoskalowego wejścia Białorusi do wojny. W najnowszym wywiadzie Kyryło Budanow wskazał, że tym, który miał wykonać misję był Jewgienij Szewczenko - podaje portal "Ukrainska Pravda".