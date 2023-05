Łukaszenka mówi o pokoju. Rosja miała być gotowa na "nieopłacalne warunki"

- Zaproponowaliśmy: usiądźmy do stołu negocjacyjnego. Cóż, daliśmy sobie po twarzy, porozmawiajmy, zakończmy tę wojnę. Na Białorusi odbyły się trzy rundy, potem Zełenski albo ktoś inny chciał do Turcji. Dobra, jedźmy do Turcji. Na stole położono projekt traktatu. Gdyby Rosja to teraz przeczytała, to by zwariowała. Było to absolutnie nieopłacalne. Ale Rosja się zgodziła - powiedział Łukaszenka.