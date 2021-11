Łukaszence może zabraknąć migrantów. Na przekór reżimowi polski lekarz rozpowszechnia straszne nagrania

Lekarz bohaterem irackich mediów

Dr Azzadin udzielił w ostatnich tygodniach sporo wywiadów, które ukazały się w najważniejszych stacjach na Bliskim Wschodzie. Był rozmówcą arabskiej stacji Al Jazeera, pokazywały go także Rudaw TV i Kurdistan 24, które oglądają miliony irackich Kurdów. Odkąd o kryzysie migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy zrobiło się głośno, co kilka dni dzwonią do niego zagraniczni korespondenci z krajów, z których przybywają migranci. Dr Arsalan Azzadin tłumaczy im wtedy, że reżim Alaksandra Łukaszenki zwodzi migrantów, obiecując łatwą podróż przez Polskę do Niemiec. Przekaz ma trafić tam, gdzie zaczął się migracyjny problem - do syryjskich i irackich miasteczek.