Hołownia uderza w rząd PiS. "Najlepszy prezent, jaki mógłby wymarzyć sobie Łukaszenka"

Zdaniem Szymona Hołowni "to, co dzisiaj robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, to najlepszy prezent, jaki mógłby wymarzyć sobie Aleksander Łukaszenka". - Jeżeli byłby sklep z polskimi rządami, to Łukaszenka kupiłby sobie właśnie taki - mówił lider Polska 2050, pytany o kryzys migracyjny.