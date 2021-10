Co dokładnie powiedział imigrant z białoruskiego filmu? Poseł Riad Haidar usłyszał kluczowe słowo

Riad Haidar: Nie wierzę w ani jedno słowo białoruskiej propagandy

- Nie wierzę ani jednemu słowu białoruskiej propagandy. Przedstawione sceny wzbudzają moje podejrzenia co do manipulacji. Możliwe, że tego człowieka straszono, aby tak powiedział. Pamiętamy aresztowanych białoruskich opozycjonistów, którzy po kilku dniach więzienia mówili do kamery dokładnie to, co pasowało Łukaszence - komentuje Riad Haidar.