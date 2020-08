Łukasz Szumowski przed komisją śledczą? Minister wybucha śmiechem

Łukasz Szumowski wystąpił w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News. Były już minister pytany był m.in. o prawdziwe powody swojego odejścia. Jak zaznaczył, nic nie poradzi na to, że część opinii publicznej doszukuje się innego wyjaśnienia odejścia ministra, niż to oficjalne.

Minister Łukasz Szumowski podał się do dymisji we wtorek popołudniem. Jego następcę mamy poznać do końca tygodnia. Dzień wcześniej do dymisji podał się wiceminister Janusz Cieszyński.