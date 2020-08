Łukasz Szumowski podaje się do dymisji. Jeszcze niedawno zapewniał, że zostaje na stanowisku

- Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaje posłem, pozostaję w przestrzeni publicznej. Wracam do zawodu, jestem kardiologiem, elektrofizjologiem, chciałbym leczyć pacjentów - zapewniał podczas konferencji prasowej odchodzący minister zdrowia. Łukasz Szumowski podał się do dymisjipo ponad 2 latach od zaprzysiężenia go na szefa resortu zdrowia.