Miliony za respiratory. Ministerstwo zdrowia nie może odzyskać 13 mln zł

Szybko wyszło jednak na jaw, że firma nie jest w stanie zrealizować zamówienia w czasie pandemii koronawirusa. Zgodnie z zapisami kontraktu, sprzęt miał trafić do Polski do końca czerwca. Do tej pory z zamówionych ponad 1200 respiratorów ministerstwo zdrowia otrzymało zaledwie 200 i zdecydowało się wypowiedzieć umowę. Jednocześnie resort nałożył na spółkę karę sięgającą ponad 3 mln euro, czyli ponad 13 mln zł.