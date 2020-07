Druga fala koronawirusa w Polsce. Wiemy, gdzie zniknął minister zdrowia Łukasz Szumowski

Koronawirus w Polsce. Gdzie jest minister zdrowia?

Gorące krzesło w ministerstwie zdrowia

Jesienią ma dojść do rekonstrukcji rządu, co potwierdzają najważniejsi politycy PiS. Wśród ministrów do wymiany wymienia się m.in. Łukasza Szumowskiego. – Jest sezon ogórkowy i dziennikarze sięgają po takie plotki. Mogę zapewnić, że w przyszły poniedziałek minister wraca do pracy – przekonuje rzecznik resortu.

W PiS zdania co do przyszłości ministra zdrowia są jednak podzielone. - Jest na liście "do wymiany". To jednak nie jest takie proste. Stanowisko szefa tego resortu to zawsze gorące krzesło i kolejni ministrowie odchodzą w niesławie. Mało kto chce się podjąć tej pracy - mówi nam polityk PiS, który nie sprzyja Łukaszowi Szumowskiemu. "Super Express" informował kilka dni temu, że nowym ministrem zdrowia może zostać były marszałek Senatu i lekarz Stanisław Karczewski. Na razie nic jednak nie jest przesądzone. - Jak Łukasz będzie chciał odejść, to zrobi to na własnych zasadach. Nie słyszałem jednak, by miało dojść do zmiany - mówi nam polityk z otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego.