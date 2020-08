Łukasz Szumowski komentuje swoją rezygnację. "Jest mi bardzo wstyd"

Łukasz Szumowski podał się do dymisji, mimo że zapewniał niedawno, że pozostanie na stanowisku. Jeszcze na początku sierpnia w programie "Tłit" zapewniał, że "jako sternik nie zamierza opuścić okrętu" podczas pandemii koronawirusa. - Jest mi bardzo wstyd. Nie jestem przyzwyczajony do tego, aby mówić nieprawdziwe rzeczy, ale o takich sprawach jak dymisja ministra rozmawia się w zaciszach gabinetu - mówił na antenie Polsat News.

Opozycja zapewniała, że jeśli w przyszłej kadencji dojdzie do władzy, to będzie chciała postawić szefa resortu zdrowia przed komisją ws. zakupu respiratorów. Szumowski zareagował na to śmiechem. Podkreślił, że nie ma nic do ukrycia. - Opozycja jest w kompletnej rozsypce. Pokazały to wybory prezydenckie. Chętnie stanę przed komisją śledczą - mówi.