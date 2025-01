Zacznie się już w środę. Na termometrach nawet 10 stopni

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL

W poniedziałek, jak informuje IMGW, w dzień zachmurzenie umiarkowane. Na południu duże i tam prognozowane opady śniegu. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej 5 cm. Na północy marznąca mgła do 300 m. Temperatura maksymalna od -4 do -1 st. Celsjusza, nad morzem do 2 st. Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywy do 55 km/h, zachodni.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na południu i wschodzie kraju możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Noc mroźna, na południu spadki nawet do -10 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od 0 st. C na wschodzie do 3 st. C na zachodzie i 5 st. C nad morzem. Wiatr ponownie silniejszy i porywisty, nad morzem porywy do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Od środy ocieplenie. Na zachodzie kraju temperatura wzrośnie do 5 st. C, na wschodzie jeszcze pochmurno i nieco chłodniej ok. 2 st. C oraz opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu jeszcze możliwe opady marznące i gołoledź. W górach opady śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

W czwartek kontynuacja cieplejszej aury. Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie do 7 st. C na zachodzie. Pochmurno i opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni.

Według modeli prognozy pogody czeka nas kilka cieplejszych dni. Temperatury będą powoli wzrastać. W następny poniedziałek temperatura maksymalna na południowym zachodzie kraju wyniesie 9-10 stopni Celsjusza.

