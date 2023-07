Ludzie Prigożyna opuścili pozycje. Porzucili tony sprzętu

Dlatego, aby uniknąć kolejnej mobilizacji prowadzonej na dużą skalę, ułatwiono prywatnej firmie militarnej praktycznie nieograniczoną rekrutację. Grupa rozrosła się do liczebności sporego korpusu, liczącego ok. 50 tys. żołnierzy. Dla porównania - 24 lutego 2022 roku pod Kijowem operowało ok. 300 wagnerowców.