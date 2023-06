Decyzja Łotwy rozwścieczy Putina. Przekazują całą flotę śmigłowców [RELACJA NA ŻYWO]

- Łotwa wydała na pomoc Ukrainie ponad 1,3 proc. swojego PKB będąc małym krajem, zatem inne państwa też mogłyby przeznaczyć taką pomoc - przekonywał Karinsz na konferencji w Londynie dotyczącej pomocy dla Ukrainy.

- Moje przesłanie do was jest proste. Skoro my, w tak małym kraju jak Łotwa, możemy wydać 1,3 proc. naszego PKB, to wy też możecie. Nie jesteśmy najbogatszym krajem, ale to jest wykonalne - powiedział premier.

Karinsz, cytowany przez ukraiński portal Suspilne wyjaśnił, że większość pomocy dla Ukrainy stanowiło wsparcie wojskowe; jego wartość przekracza 1 proc. PKB Łotwy.

Przekonywał, że należy "pomóc Ukrainie w procesie integracji". "Miejsce Ukrainy będzie niewątpliwie w Unii Europejskiej. Staniemy się silniejsi dzięki temu, że się przyłączycie" - podkreślił. Ponadto - jak dodał - jedynym sposobem na zapewnienie długoterminowego pokoju w Europie jest "pełna integracja Ukrainy do NATO".

Karinsz stwierdził też, że pomoc Ukrainie jest korzystna w wymiarze politycznym. - Im więcej pomagasz, tym wyższe są twoje notowania; mogę wszystkich o tym zapewnić - argumentował.

Zorganizowana w stolicy Wielkiej Brytanii konferencja "Ukraine Recovery Conference", poświęcona kwestiom powojennej odbudowy Ukrainy, zgromadziła przedstawicieli rządów, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanych we wspieranie Ukrainy w realizacji programu reform oraz działaniach na rzecz demokracji.