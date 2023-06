Wywody o sobowtórach Putina to spekulacje. Wyjaśniła, dlaczego

- Ja mam swoją teorię, może nie spiskową, na temat sobowtórów Putina. Prezydent Rosji, jako człowiek ze służb i bardzo nieufny człowiek, obawiałby się, że w pewnym momencie zostanie wymieniony na swoją "młodszą wersję". Po prostu podmieniony. Tak więc uważam, że mamy do czynienia wciąż z jedną i tą samą osobą - mówiła w programie “Newsroom WP” prof. Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ekspertka powiedziała, że Putin cierpi na wiele dolegliwości, m. in. ma kłopoty z kręgosłupem. Zaznaczyła, że nad jego zdrowiem – jak dowodzą liczne śledztwa dziennikarskie – czuwa cały sztab lekarzy, którzy przemieszczają się za nim krok w krok. - Putin musi pokazywać swój wigor – takie są prawa dyktatury. Jego obecna medialna nadaktywność wynika z konieczność zakamuflowania nienajlepszej sytuacji na froncie w Ukrainie, a także jest to przygotowanie gruntu pod czekającą go w przyszłym roku kampanię wyborczą - stwierdziła prof. Legucka.

