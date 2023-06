Nowy raport ISW. Tym będą atakować cele w Rosji. Ukraina ujawnia nową broń

Rzeczniczka Ukroboronpromu Natalia Sad przekazała, że ​​siły ukraińskie z powodzeniem wykorzystały nowy dron ukraińskiej produkcji. Nie podała, czy został on użyty do ataków. Nie ma jednak wątpliwości, że za sprawą nowej broni Ukraina zwiększyła swoją zdolność do atakowania rosyjskiej infrastruktury wojskowej na terytoriach okupowanych przez Rosję oraz samego terytorium wroga.