LOT odwołuje loty. Reakcja na eskalację na Bliskim Wschodzie

Z Warszawy do Bejrutu miały odbyć się dwa rejsy - 2 sierpnia o godzinie 19.50 (numer lotu LO143) oraz 3 sierpnia o godzinie 21.05 (numer lotu LO145), a do Tel Awiwu dwa loty zaplanowane na 2 i 3 sierpnia, obydwa o godzinie 21.10 (numer lotu LO151). Również planowane loty powrotne z tych miast do Warszawy zostały odwołane, z Bejrutu w dniach 3 sierpnia o 00.25 (numer lotu LO144) i 4 sierpnia o 01.40 (numer LO146), oraz z Tel Awiwu do stolicy Polski 3 i 4 sierpnia o 02.05 (numer lotu LO152).