Zabili kluczowego dowódcę Hamasu. "Został wyeliminowany"

Kim był Deif?

Mohammed Deif (Deif, po polsku "Gość", to pseudonim – red.) od 2002 r. dowodził Brygadami Kassam, wojskowym skrzydłem Hamasu w Strefie Gazy. Izrael obarcza go odpowiedzialnością za liczne ataki samobójcze i zabicie dziesiątek izraelskich żołnierzy i cywilów. Odpowiadał on częściowo za budowę rozległego systemu tuneli Hamasu w Strefie Gazy. Nieoficjalnie to właśnie Deif pomógł w zaplanowaniu, a następnie dowodził dużą częścią ataku Hamasu na Izrael 7 października.