Liderka Strajku Kobiet: "Nie zamierzałyśmy wyciągać ludzi na ulice"

Strajk Kobiet. Powołano Radę Konsultacyjną

Strajk Kobiet. Reakcja wobec niszczenia elewacji kościołów

Klementyna Suchanow nie ma wrażenia, żeby protesty wymsknęły się spod kontroli. Uważa, że pomazane elewacje kościołów to stosunkowo niewielki problem, poza tym "napisy z budynków można zmyć". - Nawet jeśli dochodzi do takich aktów, to wynikają one wyłącznie z ludzkiej potrzeby. To się musiało stać. Dochodzi do rozwodu państwa z kościołem - powiedziała. Suchanow dodała, że jest zadowolona z pokojowości protestu, gdyż "na Zachodzie takie procesy przechodziły znacznie gwałtowniej".