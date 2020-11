Strajk kobiet. Robert Bąkiewicz, szef samozwańczej Straży Narodowej prosi o policyjną ochronę

- My nie jesteśmy anarchistami, nie czekamy na to, by walczyć na ulicach, mamy swoje rodziny, dzieci. Nie jesteśmy szaleńcami, którzy chcieliby się z kimś potykać na śmierć i życie - przekonuje w rozmowie z tygodnikiem "W Sieci" Robert Bąkiewicz, szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i przywódca Straży Narodowej.