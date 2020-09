Kłótnia w Zjednoczonej Prawicy. Roman Giertych pisze o "nienawiści do koalicjantów"

Kłótnia w Sejmie. Adrian Zandberg mówi o "brunatnych ławach", Dobromir Sośnierz ripostuje "czerwonym komunistą"

Tłumaczył, że "'Trans-Atlantyk' to książka o człowieku, który w 1939 r. migał się od służby wojskowej i wyjechał do Argentyny w poszukiwaniu przygód”. Wtórował mu ówczesny wiceminister Mirosław Orzechowski, który zarzucił literatowi propagowanie homoseksualizmu.

Odmienne zdanie od Prawa i Sprawiedliwości mają koalicjanci - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro oraz Porozumienie Jarosława Gowina. - Jeśli sytuacja się nie zmieni, to może dojść do rekonstrukcji bez koalicjantów- zapowiedział Ryszard Terlecki. Szef największego klubu parlamentarnego dopytywany o rząd mniejszościowy, stwierdził, że "to jest niemożliwe". - Najwyżej pójdziemy na [przedterminowe] wybory. Oczywiście sami - wyznał wprost polityk