Rekonstrukcja rządu. Ryszard Terlecki przed głosowaniami: najwyżej pójdziemy na wybory

- Jeśli sytuacja się nie zmieni to może dojść do rekonstrukcji bez koalicjantów - powiedział polityk partii Jarosława Kaczyńskiego.

Dopytywany o rząd mniejszościowy, stwierdził, że "to jest niemożliwe". - Najwyżej pójdziemy na [przedterminowe] wybory. Oczywiście sami - stwierdził Ryszard Terlecki w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, dopytywany o spór z ugrupowaniami Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina.

Zobacz też: Kinga Duda w kancelarii ojca. Beata Szydło wprost o pojawiającym się dylemacie

- Negocjacje w Zjednoczonej Prawicy zostały zwieszone w związku z sytuacją jaką mamy w Sejmie, jeśli nasi koalicjanci - Solidarna Polska i Porozumienie - poskromią oczekiwania i zastosują się do decyzji kierownictwa ZP, to będzie można do nich wrócić - powiedział szef klubu PiS.