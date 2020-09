"Piątka dla zwierząt". Koalicjanci PiS przeciwko projektowi Jarosława Kaczyńskiego

Decydujące ma być to, że władze PiS nie uwzględniają kluczowych poprawek proponowanych przez mniejszych koalicjantów . Chodzi tu przede wszystkim o wydłużenie vacatio legis oraz zniesienie ograniczenia uboju rytualnego. To właśnie tego domagały się ugrupowania Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry. Bez skutku.

Sejm skierował w środę wieczorem do dalszych prac w komisji projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Projekt PiS zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych , zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Koalicjanci PiS - Porozumienie oraz Solidarna Polska - sprzeciwiają się m.in. radykalnemu ograniczeniu uboju rytualnego (a to właśnie forsuje kierownictwo PiS), a także uderzeniu w hodowców, którzy musieliby zwolnić tysiące zatrudnionych na fermach pracowników w relatywnie krótkim okresie.

Największe wątpliwości koalicjanci PiS mieli - i mają nadal - w sprawie wzbudzającego olbrzymie emocje przepisu zakładającego likwidację branży hodowców norek amerykańskich. To wiąże się z uderzeniem w cały przemysł futrzarski, do czego dąży kierownictwo PiS. A temu sprzeciwia się nie tylko Solidarna Polska, ale także Porozumienie Jarosława Gowina.

W obozie rządzącym doszło do rozłamu. Za odrzuceniem bowiem głosowało 35 posłów Zjednoczonej Prawicy - nie tylko politycy Solidarnej Polski, ale także część posłów PiS. W sumie ponad 60 parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy albo zagłosowało przeciwko forsowanemu przez kierownictwo PiS projektowi, albo wstrzymało się od głosu, albo w ogóle nie wzięło udziału w głosowaniach.

Politycy obozu władzy powtarzają: to sytuacja bez precedensu.

"Piątka dla zwierząt". Jarosław Kaczyński z poparciem opozycji? Jest ważna zapowiedź

"Bezkarność Plus" i sprzeciw Solidarnej Polski

Solidarna Polska w ostatnich dniach stanowczo sprzeciwiała się także forsowanemu przez PiS projektowi ustawy, który został określony przez opozycję i niektóre media jako "Bezkarność Plus".

W Wirtualnej Polsce - piórem Marcina Makowskiego - pisaliśmy już, że ten poselski projekt ustawy, zwalniający urzędników państwowych z odpowiedzialności za łamanie prawa, jeżeli w "interesie społecznym" walczyli z pandemią, to prosta droga do bezkarności polityków oraz dublowanie już istniejącego prawa. Słowem: to zwolnienie z wszelkiej odpowiedzialności - jeśli urzędnik nawet złamał prawo, ale działał z myślą o zwalczaniu epidemii, nie podlega karze. Przepisy - wedle założeń partii Jarosława Kaczyńskiego - mają także dotyczyć sytuacji, które wydarzyły się przed wejściem w życie nowelizacji.