Rekonstrukcja rządu. Nowe propozycje Ziobry i Gowina

- Propozycja z przejęciem Narodowego Instytutu przez ludzi Zbigniewa Ziobry pojawiła się na początku tygodnia. Przeciwstawił jej się Gliński, wsparł go premier Mateusz Morawiecki. Decyzja w tej sprawie należy do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale minister sprawiedliwości mocno naciska – mówi nam osoba z otoczenia kierownictwa PiS znająca kulisy negocjacji.

Nieoficjalnie mówi się, że to kolejny element rywalizacji w rządzie między premierem Mateuszem Morawieckim a liderem Solidarnej Polski. Ale też czysta kalkulacja. Narodowy Instytut Wolności to instytucja powołana w 2017 roku. Jej zadaniem jest wspieranie organizacji pozarządowych. Na czele Instytutu stoi Wojciech Kaczmarczyk, zaufany człowiek wicepremiera Piotra Glińskiego i współpracownik premiera.

O wysoką stawkę – według ustaleń WP – w ostatnich dniach zaczął grać również lider Porozumienia Jarosław Gowin. Miałby chcieć wrócić do rządu jako wicepremier z nadzorem nad superresortem gospodarczym. – To, że będzie nadzorował rozwój, jest już praktycznie przesądzone. Ale chce do ministerstwa przyłączyć również pracę, która do tej pory była w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – mówi nam nasze źródło. Według naszych informacji, prezes PiS jest negatywnie nastawiony do pomysłu Gowina. Kaczyński nie będzie bowiem chciał wzmacniać szefa Porozumienia, po jego odejściu z rządu.